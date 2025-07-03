Сотрудники ТЦК в Запорожье помогли избежать мобилизации 1,5 тыс. мужчинам. Фото: ГБР

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Масштабну схему ухилення від мобілізації організували в одному з районних ТЦК у Запоріжжі.

Військкоми брали гроші за зняття військовозобов’язаних із розшуку. Чоловіків заносили до спеціальної бази через неявку за повісткою, після чого фальсифікували протоколи про нібито добровільну явку до центру. Таким чином підроблені документи звільняли від мобілізації та штрафів. Про це 3 липня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Слідчі проаналізували майже 5 тис. адміністративних матеріалів, складених посадовцями, і дійшли висновку, що понад 1,5 тис. чоловіків змогли уникнути мобілізації у 2024−2025 роках.

У ДБР поінформували, що викрили злочинну схему в межах розслідування одного з епізодів, коли працівник ТЦК вимагав у місцевого жителя 1,3 тис. дол. за зняття з розшуку після отримання повістки. Посередниками в схемі були співробітник Держспецзв’язку та адвокат.

Після отримання хабаря військком оформив фіктивний протокол без участі військовозобов’язаного, на підставі якого чоловіка зняли з розшуку за нібито добровільну явку до ТЦК.

Бюро вже повідомило про підозру офіцеру та його спільникам за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369−2 (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою), а також за ч. 1 ст. 366 (підробку офіційних документів) Кримінального кодексу України. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі співробітник ТЦК лякав свого знайомого тренера місцевої аматорської футбольної команди мобілізацією. Натомість пропонував допомогу, якщо той заплатить 2 тис. грн. Так він розповідав, що має вільний доступ до незаповнених бланків повісток з печатками та підписом військового комісара, які можуть «вберегти» від призову якщо їх показувати на блокпостах.