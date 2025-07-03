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Ракурс
ВСУ ликвидировали на Курщине заместителя командующего ВМФ россии. Фото:

ВСУ ликвидировали на Курщине заместителя главнокомандующего ВМФ россии

3 июл 2025, 19:23
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Ліквідовано заступника головнокомандувача Військово-морського флоту росії Михайла Гудкова.

Колишній командир 155-ї окремої гвардійської Курської бригади морської піхоти Гудков «загинув, виконуючи обов’язок офіцера разом зі своїми однополчанами» в Курській області рф. Про це повідомив губернатор Приморського краю російської федерації Олег Кожемяко.

Російські Телеграм-канали пишуть, що Гудков керував діями російської морської піхоти у війні проти України. Офіційні деталі його загибелі не розголошуються, але вказується про його загибель на фронті.

За непідтвердженою інформацією, Гудков разом з іншими високопоставленими офіцерами загинув внаслідок удару по передовому командному пункту, ймовірно, на території Курської області.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни Гудков очолював 155-ту окрему бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту рф, яка фігурувала у звинуваченнях у військових злочинах. Ця бригада була перекинута до Курської області після активізації операцій ЗСУ на цьому напрямку. У березні 2025 року Гудков був призначений на посаду заступника командувача ВМФ росії.

Нагадаємо, у червні підрозділ 225-го окремого штурмового полку ліквідував російський командний пункт на Сумщині. Під час штурму командного пункту бійцям вдалося захопити командира батальйону — російського майора Андрія Ярцева.

Источник: Ракурс


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