На Сумщині ліквідували командира батальйону 30-го мотострілецького полку рф

Підрозділ 225-го окремого штурмового полку ліквідував російський командний пункт на Сумщині.

Про це повідомила офіційна сторінка полку в Telegram.

Ліквідація відбулася в районі населеного пункту Андріївка, на прикордонні Сумської області, приблизно за 5 кілометрів від кордону з росією.

До операції була залучена група 1-го штурмового батальйону «Чорний Лебідь», яка в ході виконання бойового завдання вийшла на командний пункт росіян.

Під час штурму командного пункту бійцям вдалося захопити командира батальйону — майора Андрія Ярцева, 1974 року народження.

Згідно з вилученими документами, Ярцев був уродженцем Латвії, водійське посвідчення отримав у місті Санкт-Петербург, де, ймовірно, проживав до того, як вирушив воювати.

Слід зауважити, що нещодавно підрозділи 225-го окремого штурмового полку провели успішні наступальні дії, у межах яких було звільнено населений пункт Андріївка.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення. За його словами, особливу вдячність заслуговують воїни 225-го полку за активні дії на прикордонні Сумщини та звільнення, зокрема, Андріївки.

Відомо, що на початку червня підрозділи 225-го штурмового полку діяли також у Курській області РФ, поблизу населеного пункту Тьоткіне.

2 червня українським штурмовикам вдалося просунутися ближче до селища Тьоткіне та захопити російський ротний опорний пункт, що дозволило охопити ворожі підрозділи з трьох сторін.