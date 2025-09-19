Українські військові показали відео з центру Куп’янська. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209198-boyi-za-kup-yansk-biyci-zsu-pokazaly-centr-mista-na-video.html

Ракурс

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою.

Місто Куп’янськ є стратегічною ціллю для російських загарбників. Ворог не полишає спроб захопити місто, але зазнає чималих втрат. Захисники вже пошкодили та потопили газову трубу, яка допомагала росіянам пробиратись до міста. Потім росіяни змінили тактику й намагалися формувати річку Оскіл на човнах та плотах. Однак більшість спроб була провальною, бо ЗСУ ліквідували окупантів з артилерії, мінометів та FPV-дронами. Про це 10-й армійський корпус СВ ЗСУ повідомив у Facebook.

Наразі в населеному пункті діють малі групи піхоти окупантів і часто в цивільному одязі, що є черговим воєнним злочином РФ. Тривають контрдиверсійні заходи — ворога блокують і знищують у лісах, дачних масивах і на околицях міста.

Попри пропаганду й «кольорові карти», те, що ворог називає контрольованим — зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні — поширювати твердження про їх «повний контроль» — передчасно, — наголосили в корпусі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні на фронті відбулося 223 бойові зіткнення. Найважчим залишається Покровський напрямок, де Сили оборони зупинили 87 ворожих штурмів. Минулої доби російська армія втратила 1 тис. 150 солдатів та офіцерів убитими і пораненими.