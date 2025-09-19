На фронті за добу відбулося 223 бої. Фото: Азов

https://racurs.ua/ua/n209192-na-fronti-vidbulosya-223-boyi-armiya-rf-vtratyla-1-tys-150-soldativ.html

Ракурс

В Україні на фронті вчора відбулося 223 бойові зіткнення.

Найважчим залишається Покровський напрямок, де Сили оборони зупинили 87 ворожих штурмів. Ще 27 разів росіяни йшли в атаки на Новопавлівському напрямку. На Торецькому напрямку було відбито 17 атак, а на Лиманському — 15. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 19 вересня.

Ще 15 ворожих атак зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку, а 13 — на Сіверському. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках було зупинено 12 штурмів. На Куп’янському напрямку зафіксували вісім російських атак.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази, на Придніпровському — тричі, а на Гуляйпільському — один раз.

Загалом минулої доби російська армія втратила 1 тис. 150 солдатів та офіцерів убитими і пораненими. Також було знищені бойова броньована машина, 17 артсистем, реактивна система залпового вогню, засіб ППО тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 вересня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 млн 99 тис. 530 (+1 тис. 150) осіб / persons

танків — 11 тис. 191 (+0) од

бойових броньованих машин — 23 тис. 278 (+1) од

артилерійських систем — 32 тис. 896 (+17) од

РСЗВ — 1 тис. 492 (+1) од

засоби ППО — 1 тис. 218 (+1) од

літаків — 422 (+0) од

гелікоптерів — 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 60 тис. 680 (+211)

крилаті ракети — 3 тис. 718 (+0)

кораблі/катери — 28 (+0)

підводні човни — 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 62 тис. 44 (+44)

спеціальна техніка — 3 тис. 968 (+3)

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що від початку української операції в районі Добропілля вдалося звільнити 160 кв. км й сім населених пунктів, а очистити від загарбників вдалося понад 170 кв. км та дев’ять населених пунктів.