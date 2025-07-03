Швеция предоставит Украине более 10 стволов в САУ Archer. Фото:

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Ракурс

Нову військову допомогу для України надасть Швеція.

Уряд Швеції вирішив виділити 1,5 млрд шведських крон (понад 130 млн євро) на нові військові можливості для України. У пакет увійдуть понад 10 нових стволів для самохідних артилерійських систем Archer, засоби для далекобійних ударів і ведення війни під водою, а також додаткова логістична підтримка. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Система Archer показала високу ефективність в Україні, і тепер потребує заміни стволів через інтенсивне використання, — зазначив очільник шведського оборонного відомства.

Також у новому пакеті допомоги міститимуться далекобійні БпЛА, підводні засоби, вантажівки Scania та Volvo й нова контейнерна система для більш швидкого й безпечного розвантаження обладнання.

Нагадаємо, у 2025 році Норвегія виділить Україні 7 млрд дол. Ці гроші використають на закупівлю українських БпЛА та фінансування виробництва вітчизняних зразків.

Також норвезький уряд зробив добровільний внесок у розмірі 86 млн євро у Європейський фонду миру. За ці гроші партнери закуплять та поставлять Україні великокаліберні артилерійські боєприпаси.