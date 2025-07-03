Украина подписала с американской компанией важное соглашение о производстве дронов. Фото:

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Ракурс

Українська «оборонка» вироблятиме дрони спільно з американцями.

Україна та американська компанія Swift Beat підписали документ про спільне виробництво безпілотників різних типів. Це стосується дронів-перехоплювачів для знищення ворожих дронів і ракет, квадрокоптерів для розвідки та коригування вогню й ударних далекобійних дронів. Про це президент Володимир Зеленський під час візиту до Данії повідомив у Telegram.

Президент відзначив, що в 2025 році Україна планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Деякі українські компанії завдяки підписаному меморандуму отримають доступ до американських технологій, що дозволить значно прискорить виробництво безпілотників.

Головний компонент — це дрони-перехоплювачі, які вже показали себе в Україні. Дуже розраховуємо на збиття «шахедів» у великій кількості. Це хороший початок працювати в цьому напрямі. Також домовилися з колегами, що деякі наші продакшени зможуть мати доступ до відповідних технологій. Це може прискорити можливість збільшення виробництва, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту НАТО в Нідерландах. Говорили лідери про можливість посилення українського протиповітряної оборони за рахунок додаткових французьких винищувачів Mirage, а також запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів.