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Ракурс
Зеленський обговорив з Макроном постачання додаткових літаків Mirage. Фото: ОП

Зеленський обговорив з Макроном постачання додаткових літаків Mirage

25 чер 2025, 08:25
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Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Під час зустрічі на полях саміту НАТО в Нідерландах сторони обговорили, зокрема, координацію подальших кроків у сфері безпеки. Говорили лідери про можливість посилення українського протиповітряної оборони за рахунок додаткових французьких винищувачів Mirage, а також запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому, — написав він.

Також Зеленський з Макроном обговорили зміцнення коаліції партнерів України, очікування від саміту Північноатлантичного альянсу, а також новий пакет санкцій проти росії.

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000, про передачу яких влітку 2024 року оголосив Еммануель Макрон.

А в березні Макрон припустив можливість передачі Україні додаткових винищувачів «Міраж». Такий варіант не виключається, зокрема через постачання від третіх країн, які використовують ці бойові літаки.

Джерело: Ракурс


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