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Зеленский обсудил с Макроном поставку дополнительных самолетов Mirage. Фото: ОП
Зеленский обсудил с Макроном поставки дополнительных самолетов Miragehttps://racurs.ua/n207322-zelenskiy-obsudil-s-makronom-postavki-dopolnitelnyh-samoletov-mirage.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Під час зустрічі на полях саміту НАТО в Нідерландах сторони обговорили, зокрема, координацію подальших кроків у сфері безпеки. Говорили лідери про можливість посилення українського протиповітряної оборони за рахунок додаткових французьких винищувачів Mirage, а також запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів. Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому, — написав він.
Також Зеленський з Макроном обговорили зміцнення коаліції партнерів України, очікування від саміту Північноатлантичного альянсу, а також новий пакет санкцій проти росії.
Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000, про передачу яких влітку 2024 року оголосив Еммануель Макрон.
А в березні Макрон припустив можливість передачі Україні додаткових винищувачів «Міраж». Такий варіант не виключається, зокрема через постачання від третіх країн, які використовують ці бойові літаки.