«Искандер» попал по одному из причалов Одесского порта во время разгрузочных работ. Фото:

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Ракурс

Деталі удару балістикою по порту Одеси 3 липня розкрила українська влада.

У четвер вдень російська ракета «Іскандер» влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, які вивантажували метал з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

Внаслідок ракетної атаки загинули двоє осіб — докер-механізатор та водій вантажівки. Ще шестеро отримали поранення. Серед них працівники одного з портових операторів та водій. Ще двоє - громадяни Сирії, які є членами екіпажу цивільного судна. Постраждалим надають всю необхідну допомогу.

Російський обстріл призвів до пошкодження портальних кранів, техніки й складів.

Нагадаємо, в Одеській ОВА заявляли, що російські загарбники сьогодні вдень вдарили по Одесі ракетою «Іскандер» з касетним боєприпасом. Під удар потрапила портова інфраструктура.