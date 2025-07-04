Дефицит средств ПВО в Украине развяжет руки для ударов баллистическими ракетами

https://racurs.ua/n207544-deficit-sredstv-pvo-v-ukraine-razvyajet-ruki-dlya-udarov-ballisticheskimi-raketami.html

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Дефіцит засобів ППО в Україні розв’яже росії руки для ударів балістичними ракетами. Скорочення допомоги США стане для Києва вкрай болючим.

Про це повідомив експерт з безпеки при Європейській раді міжнародних відносин (ECFR) Густав Грессель в коментарі DW.

Грессель зазначає, що зараз західні виробничі потужності для поповнення запасів ракет-перехоплювачів, в тому числі в Європі, просто не встигають за темпами міжнародних конфліктів і для України такий стан справ є особливо болючим, зважаючи на останні рішення адміністрації Дональда Трампа та посилення масованих обстрілів з боку рф.

Так, нестача ракет для систем Patriot дійсно стане болючою для України. Ми бачили, що росія збільшує виробництво балістичних ракет, які можуть бути перехоплені тільки системами Patriot або французько-італійськими Aster (SAMP/T). Але Франція та Італія виробляють набагато менше перехоплювачів на рік, ніж американці. Тому в України зараз виникає кількісна проблема, — каже Грессель.

Інші експерти бачать вихід із ситуації в оптимізації та вдосконаленні європейських систем ППО. Але на це потрібен час. У найближчі ж дні, найімовірніше, Збройним силам України доведеться перейти в режим економії цінних ресурсів.

Грессель, у свою чергу, застерігає, що дефіцит засобів ППО розв’яже росії руки для ударів балістичними ракетами — як власного виробництва, так і північнокорейськими і навіть іранськими. Тому критично важливо, на думку берлінського експерта, прикрити, перш за все, об'єкти українського ВПК, які є основою української оборони.

Російська сторона цілеспрямовано полює за оборонними підприємствами або складами, де, як вони підозрюють, можуть зберігатися безпілотники, де можуть бути розміщені виробничі потужності. Адже вони знають, що поставок Заходом військової продукції недостатньо для підтримки боротьби України, — каже експерт.

Він зазначає, що без українських дронів і без власної потужної оборонної промисловості Україна постане перед серйозною загрозою своїй державності, а саме до цього і прагне путін.