Украина атаковала российское предприятие по производству боевых частей для «шахедов»

Уражено підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу «шахед». Про це 4 липня повідомив Генштаб ЗСУ.

В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ «ФНПЦ «Науково-дослідний інститут прикладної хімії» (Сергіїв Посад, Московська область рф).

На цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України.

Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об'єкта.

Результати ураження уточнюються, — йдеться у повідомленні.