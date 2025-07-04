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Украина атаковала российское предприятие по производству боевых частей для «шахедов»
Украина атаковала российское предприятие по производству боевых частей для «шахедов»https://racurs.ua/n207552-ukraina-atakovala-rossiyskoe-predpriyatie-po-proizvodstvu-boevyh-chastey-dlya-shahedov.htmlРакурс
Уражено підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу «шахед». Про це 4 липня повідомив Генштаб ЗСУ.
В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ «ФНПЦ «Науково-дослідний інститут прикладної хімії» (Сергіїв Посад, Московська область рф).
На цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України.
Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об'єкта.
Результати ураження уточнюються, — йдеться у повідомленні.