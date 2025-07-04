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Ракурс
Украина атаковала российское предприятие по производству боевых частей для «шахедов»

Украина атаковала российское предприятие по производству боевых частей для «шахедов»

4 июл 2025, 13:29
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Уражено підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу «шахед». Про це 4 липня повідомив Генштаб ЗСУ.

В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ «ФНПЦ «Науково-дослідний інститут прикладної хімії» (Сергіїв Посад, Московська область рф).

На цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України.

Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об'єкта.

Результати ураження уточнюються, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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