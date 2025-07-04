Посольство Польши, склад издательства, офис федерации футзала: что повредили рашисты в Киеве

https://racurs.ua/n207551-posolstvo-polshi-sklad-izdatelstva-ofis-federacii-futzala-chto-povredili-rashisty-v-kieve.html

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У Києві внаслідок російської масованої атаки уніч на 4 липня пошкоджено чимало обʼєктів. Серед них — консульський відділ посольства Польщі та склад видавництва «Наш Формат».

«Наш Формат» розповів, що вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад їхнього складу. На тлі цього видавництво тимчасово призупиняє відправлення замовлень. Окрім того, удар пошкодив кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти».

Крім того, російські терористи знищили офіс Федерації футзалу Києва та склад Select.

Влучання ірано-рашистського шахеда вщент рознесло кабінети ФФК та складські приміщення Select, в яких зберігався спортивний інвентар.