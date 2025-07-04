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Посольство Польщі, склад видавництва, офіс федерації футзалу: що пошкодили рашисти у Києві
Посольство Польщі, склад видавництва, пошта, офіс федерації футзалу: що пошкодили рашисти у Києвіhttps://racurs.ua/ua/n207551-posolstvo-polschi-sklad-vydavnyctva-poshta-ofis-federaciyi-futzalu-scho-poshkodyly-rashysty.htmlРакурс
У Києві внаслідок російської масованої атаки уніч на 4 липня пошкоджено чимало обʼєктів. Серед них — консульський відділ посольства Польщі та склад видавництва «Наш Формат».
«Наш Формат» розповів, що вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад їхнього складу. На тлі цього видавництво тимчасово призупиняє відправлення замовлень. Окрім того, удар пошкодив кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти».
Крім того, російські терористи знищили офіс Федерації футзалу Києва та склад Select.
Влучання ірано-рашистського шахеда вщент рознесло кабінети ФФК та складські приміщення Select, в яких зберігався спортивний інвентар.
Консульство Польщі було пошкоджене під час масованого російського удару по Києву вночі, повідомив польський міністр закордонних справ Сікорський. Внаслідок атаки там ніхто не постраждав.
Масований російський напад минулої ночі призвів до пожеж і значних пошкоджень, зокрема польського консульства в Києві. Президенте Трамп, путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України і запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора, — написав він.
Повітряні сили ЗСУ раніше заявили, що основним напрямком масованого удару рф у ніч на 4 липня був Київ. Російські військові застосували 11 ракет і понад пів тисячі дронів.