Главарь «барс-1» с позывным «корсар» (слева) и дмитий Рогозин (справа), фото: ГУР

https://racurs.ua/n207565-na-hersonschine-unichtojili-barsikov-dmitriya-rogozina-gur.html

Ракурс

Автомобіль Chevrolet Aveo, всередині якого перебувало троє російських операторів БПЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем «барс-сармат» вибухнув сьогодні, 4 липня, на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове Херсонської області.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки і оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини, відправились на концерт іосіфа кобзона, — розповіли у ГУР.

Зазначається, що так званий центр «барс-сармат» сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БПЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку.

Так званий командир вказаного підрозділу — екскерівник «роскосмосу» дмітрій роґозін, — зазначили в ГУР.

За інформацією ГУР, до структури російського центру «барс-сармат» належать декілька загонів.