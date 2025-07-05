рф ночью запустила по Украине 322 дрона, были попадания в четырех локациях. Фото:

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Масовану атаку безпілотників відбила українська протиповітряна оборона.

У ніч на 5 липня росіяни запустили з шістьох напрямків 322 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Основний напрямок удару була Хмельниччина, а саме місто Старокостянтинів. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Наразі відомо, що протиповітряна оборона знешкодила 292 ворожі дрони. Вогневими засобами вдалося збити 157 дронів, а 135 були локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Були зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях та падіння уламків на шести локаціях.

На Хмельниччині силами ППО було знешкоджено 42 ворожі БПЛА типу Shahed. В ОВА повідомили, що місця падіння уламків встановлюються. Інформація щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходила.

У Київській області, як поінформували в ОВА, під ударом ворога опинилися мирні населені пункти. В області працювали сили ППО і було збиття ворожих цілей.

У Бориспільському районі області зафіксовано пошкодження будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля. У приміщеннях вибиті двері, вікна, посічені фасади. На щастя, ніхто не постраждав серед населення.

А в Дніпропетровській області сили ППО збили п’ять російських безпілотників. Керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак поінформував, що у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків постраждали троє людей — дві жінки та чоловік. Крім того, зруйновано п’ять дачних будинків.

А в Нікопольському районі постраждав чоловік 43 років. Ворожі атаки пошкодили інфраструктуру, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарську споруду, перукарню й авто.

Нагадаємо, 5 липня російські окупанти спрямували дрони-камікадзе типу «Шахед» на місто Чугуїв. Внаслідок атаки постраждали 11 осіб, серед поранених є двоє дітей.