рф пытается втянуть Лаос в войну против Украины. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія намагається втягнути Лаос в агресію проти України.

Значні бойові втрати та поступового виснаження ресурсів змушує російське військово-політичне керівництво шукає можливості для продовження війни проти України. Кремль не лише масовано залучає найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, але й шукає партнерів для реалізації «гуманітарних проектів» в прикордонних з Україною російських областях. Про це повідомило ГУР.

Зазначається, що росіяни намагають втягнути у війну Лаос вже організовують залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області. Розвідка дізналася, що керівництво цієї країни хоче відправити до 50 військовослужбовців-саперів.

Також Лаос проводить безкоштовну реабілітацію для поранених російських окупантів, які воювали проти України.

росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України, — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, у ГУР заявили, що масштабні безповоротні втрати озброєння та військової техніки під час війни проти України змушують росію вдаватися до масового розконсервування застарілих бойових машин.