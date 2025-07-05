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Взрыв автомобиля произошел в Одессе. Фото: соцсети
Автомобиль взорвался в Одессе — пострадал мужчинаhttps://racurs.ua/n207573-avtomobil-vzorvalsya-v-odesse-postradal-mujchina.htmlРакурс
Вибух автомобіля стався в Одесі у суботу вранці, 5 липня.
Повідомлення про вибух автівки надійшло до поліції близько 9.00. Інцидент трапився на вулиці Варненській у Київському районі міста. Внаслідок інциденту постраждав місцевий житель. Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.
Попередньо вдалося встановити, що вибух стався у припаркованому автомобілі Opel, всередині якого перебував чоловік. Він дістав поранення, зараз йому надають медичну допомогу.
На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші оперативні служби. Район вибуху тимчасово оточили. Причину вибуху та всі обставини події встановлюють правоохоронці.
У поліції заявили, що правову кваліфікацію інциденту нададуть після проведення слідчих дій.
Місцеві пабліки пишуть про те, що в автомобіль сів військовий і після цього машина вибухнула.
Нагадаємо, на початку червня у Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль і загинула людина. У місцевих пабліках писали, що машина, ймовірно, належала представнику ТЦК.