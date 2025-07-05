Взрыв автомобиля произошел в Одессе. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n207573-avtomobil-vzorvalsya-v-odesse-postradal-mujchina.html

Ракурс

Вибух автомобіля стався в Одесі у суботу вранці, 5 липня.

Повідомлення про вибух автівки надійшло до поліції близько 9.00. Інцидент трапився на вулиці Варненській у Київському районі міста. Внаслідок інциденту постраждав місцевий житель. Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

Попередньо вдалося встановити, що вибух стався у припаркованому автомобілі Opel, всередині якого перебував чоловік. Він дістав поранення, зараз йому надають медичну допомогу.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші оперативні служби. Район вибуху тимчасово оточили. Причину вибуху та всі обставини події встановлюють правоохоронці.

У поліції заявили, що правову кваліфікацію інциденту нададуть після проведення слідчих дій.

Місцеві пабліки пишуть про те, що в автомобіль сів військовий і після цього машина вибухнула.

Нагадаємо, на початку червня у Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль і загинула людина. У місцевих пабліках писали, що машина, ймовірно, належала представнику ТЦК.