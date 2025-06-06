Автомобіль ТЦК вибухнув в Одеській області. Фото:

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Ракурс

Вибух автомобіля стався в Одеській області у п’ятницю, 6 червня.

Інцидент трапився у Березівському районі. Наразі відомо, що одна людина загинула. Інформація щодо потерпілих уточнюється. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналістична лабораторія та слідчі слідчого управління обласної поліції. Про це поліція Одеської області повідомила у Facebook.

У місцевих пабліках пишуть, що машина, ймовірно, належала представнику ТЦК. У мережі також з’явилося відео підірваного автомобіля.

Інформація про вибух автомобіля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки потребує уточнення.

Нагадаємо, днями у Києві затримали російського агента, який збирався підірвати три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Він мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти — дистанційно підірвати їх разом із військовими.