Франция готовит "самые жесткие" санкции против россии за три года

https://racurs.ua/n207643-franciya-gotovit-samye-jestkie-sankcii-protiv-rossii-za-tri-goda.html

Ракурс

Глава МЗС Франції розповів про підготовку «найжорсткіших» санкцій проти росії за три роки.

Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Барро зазначив, що глава Кремля владімір путін не лише не погодився на пропозицію перемир’я, а й росія «посилила удари по Україні в 5 разів», пише «Європейська правда».

Це не може тривати далі. Це має припинитися. Щоб досягти цього, у координації з зусиллями американських сенаторів, Європа готується прийняти на основі французьких пропозицій найжорсткіші санкції за останні 3 роки, які безпосередньо позбавлять путіна ресурсів, що дозволяють йому продовжувати війну, — заявив французький міністр.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що Сенат просуватиме двопартійний законопроєкт про російські санкції, що дозволить запроваджувати тарифи проти країн, які підтримують війну рф.