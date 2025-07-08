Министр иностранных дел Андрей Сибига изменил структуру МИД

https://racurs.ua/n207642-sibiga-izmenil-strukturu-mid.html

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга змінив структуру МЗС.

7 липня він підписав відповідний наказ.

Про зміни міністр написав у своєму Фейсбук.

Передусім свторюється Департамент міжнародної безпеки та оборони України.

Серед регіональних департаментів у МЗС буде перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій. Це приведе структуру МЗС у відповідність до європейських стандартів і практик.

Управління США та Канади відʼєднають від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, бо це окремий напрям роботи, який не може «змішуватися» разом з латиноамериканськими справами.

Вводиться функціональний розподіл заступників. Відтепер у нас будуть перший заступник, який куруватиме найбільш відповідальні напрями, заступник міністра з питань європейської політики, заступник міністра з міжнародної безпеки, заступник міністра з глобальних питань та публічної дипломатії, заступник міністра — CDTO з цифровізації, — написав Сибіга.

Спеціальний представник МЗС тепер буде лише з питань Африки. Близький Схід і Північна Африка (так званий регіон MENA) «відʼєднуються» в окремий департамент.

У структурі створюються нові окремі управління. Наприклад, управління недружніх країн. Сюди будуть входити не лише росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або білорусь.

Центральна Азія буде виведена в окреме управління.

Створюється також окреме управління санкційної політики.

Департамент економічної дипломатії та відновлення займатиметься не лише відкриттям нових ринків і сприянням українським експортерам та залученням інвестицій, але і процесами залучення міжнародної підтримки у відновленні України.

У МЗС створюють й окреме управління НАТО. При цьому працюватиме департамент Європейського Союзу (йдеться про безпосередній вступ України в ЄС).

Окрема увага — нашим людям за кордоном. Якщо раніше МЗС мало управління закордонного українства, то тепер в МЗС створюють окремий департамент світового українства та гуманітарної співпраці.

Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням росії та росіян до відповідальності за вчинені звірства.

HR-служба називатиметься департаментом персоналу та буде сфокусована насамперед на залученні нових кадрів і створенні мотивації.

Нову роль та вагу в системі МЗС отримають Державна установа «Український інститут» і Дипломатична академія України імені Г. Удовенка, яку перетворять на повноцінний вищий навчальний заклад.