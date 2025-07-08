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Сибіга змінив структуру МЗС
Сибіга змінив структуру МЗСhttps://racurs.ua/ua/n207642-sybiga-zminyv-strukturu-mzs.htmlРакурс
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга змінив структуру МЗС.
7 липня він підписав відповідний наказ.
Про зміни міністр написав у своєму Фейсбук.
Передусім свторюється Департамент міжнародної безпеки та оборони України.
Серед регіональних департаментів у МЗС буде перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій. Це приведе структуру МЗС у відповідність до європейських стандартів і практик.
Управління США та Канади відʼєднають від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, бо це окремий напрям роботи, який не може «змішуватися» разом з латиноамериканськими справами.
Вводиться функціональний розподіл заступників. Відтепер у нас будуть перший заступник, який куруватиме найбільш відповідальні напрями, заступник міністра з питань європейської політики, заступник міністра з міжнародної безпеки, заступник міністра з глобальних питань та публічної дипломатії, заступник міністра — CDTO з цифровізації, — написав Сибіга.
Спеціальний представник МЗС тепер буде лише з питань Африки. Близький Схід і Північна Африка (так званий регіон MENA) «відʼєднуються» в окремий департамент.
У структурі створюються нові окремі управління. Наприклад, управління недружніх країн. Сюди будуть входити не лише росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або білорусь.
Центральна Азія буде виведена в окреме управління.
Створюється також окреме управління санкційної політики.
Департамент економічної дипломатії та відновлення займатиметься не лише відкриттям нових ринків і сприянням українським експортерам та залученням інвестицій, але і процесами залучення міжнародної підтримки у відновленні України.
У МЗС створюють й окреме управління НАТО. При цьому працюватиме департамент Європейського Союзу (йдеться про безпосередній вступ України в ЄС).
Окрема увага — нашим людям за кордоном. Якщо раніше МЗС мало управління закордонного українства, то тепер в МЗС створюють окремий департамент світового українства та гуманітарної співпраці.
Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням росії та росіян до відповідальності за вчинені звірства.
HR-служба називатиметься департаментом персоналу та буде сфокусована насамперед на залученні нових кадрів і створенні мотивації.
Нову роль та вагу в системі МЗС отримають Державна установа «Український інститут» і Дипломатична академія України імені Г. Удовенка, яку перетворять на повноцінний вищий навчальний заклад.