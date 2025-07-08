Кабмін завернув назад вибори голови Бюро економічної безпеки

https://racurs.ua/ua/n207641-kabmin-ne-shvalyv-kandydaturu-oleksandra-cyvinskogo-na-posadu-golovy-beb.html

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Кабінет міністрів 7 липня не підтримав призначення Олександра Цивінського, який переміг на конкурсі, на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) та просить конкурсну комісію повторно подати кандидатури.

Як сказано в повідомленні пресслужби Кабміну, на черговому засіданні було розглянуто подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки щодо призначення нового голови БЕБ. Переможцем конкурсу оголосили Олександра Цивінського. Однак в уряді зазначили, що вивчили додаткові матеріали, які зокрема надала Служба безпеки України. Ці матеріали нібито стосувалися питань нацбезпеки, вони містили відповідні оцінки. Як повідомлялося раніше, причиною рішення стала інформація СБУ про наявність громадянства рф у його батька, який лишився в росії з часів розпаду СССР.

За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, — ідеться в повідомленні.

Цивінський очолює підрозділ детективів НАБУ. Він розслідував, зокрема, справи Курченка та Комарницького. Його кандидатуру одностайно підтримали міжнародні експерти комісії.