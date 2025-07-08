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Поїзди з Угорщини та Словаччини затримуються через сильні дощі та вітер на Закарпатті
Поїзди з Угорщини та Словаччини затримуються через сильні дощі та вітер на Закарпаттіhttps://racurs.ua/ua/n207640-poyizdy-z-ugorschyny-ta-slovachchyny-zatrymuutsya-cherez-sylni-doschi-ta-viter-na-zakarpatti.htmlРакурс
Поїзди з Угорщини та Словаччини затримуються через сильні дощі та вітер на Закарпатті й у сусідніх країнах.
«Укрзалізниця» повідомила, що йдеться про поїзди № 143/750 з Відня й Будапешта, а також № 617/964 з Братислави.
Пасажирів з Дебрецена й Кошице планують везти до кордону на автобусах, поїзд «Укрзалізниці» № 28 забере їх у Чопі.
Час затримки і, відповідно, відправки українського рейсу буде визначено з урахуванням часу доїзду автобусів та в координації між диспетчерами України, Словаччини та Угорщини. Оперативні зміни можливі в залежності від розвитку ситуації насамперед в Угорщині, — йдеться у повідомленні.
Крім того, негода завдала пошкоджень контактній мережі поблизу Баркасова та Сколе, що вплине на вчасність поїздів:
- № 9 Київ — Будапешт;
- № 82 Чоп — Київ;
- № 14 Солотвино — Київ;
- № 38 Мукачево — Одеса;
- № 749 Київ — Чоп із безпересадковими вагонами на Відень.