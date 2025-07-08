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Поезда из Венгрии и Словакии задерживаются из-за сильных дождей и ветра на Закарпатье

Поезда из Венгрии и Словакии задерживаются из-за сильных дождей и ветра на Закарпатье

8 июл 2025, 08:18
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Поїзди з Угорщини та Словаччини затримуються через сильні дощі та вітер на Закарпатті й у сусідніх країнах.

«Укрзалізниця» повідомила, що йдеться про поїзди № 143/750 з Відня й Будапешта, а також № 617/964 з Братислави.

Пасажирів з Дебрецена й Кошице планують везти до кордону на автобусах, поїзд «Укрзалізниці» № 28 забере їх у Чопі.

Час затримки і, відповідно, відправки українського рейсу буде визначено з урахуванням часу доїзду автобусів та в координації між диспетчерами України, Словаччини та Угорщини. Оперативні зміни можливі в залежності від розвитку ситуації насамперед в Угорщині, — йдеться у повідомленні.

Крім того, негода завдала пошкоджень контактній мережі поблизу Баркасова та Сколе, що вплине на вчасність поїздів:

  • № 9 Київ — Будапешт;
  • № 82 Чоп — Київ;
  • № 14 Солотвино — Київ;
  • № 38 Мукачево — Одеса;
  • № 749 Київ — Чоп із безпересадковими вагонами на Відень.

Источник: Ракурс


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