Поезда из Венгрии и Словакии задерживаются из-за сильных дождей и ветра на Закарпатье

https://racurs.ua/n207640-poezda-iz-vengrii-i-slovakii-zaderjivautsya-iz-za-silnyh-dojdey-i-vetra-na-zakarpate.html

Ракурс

Поїзди з Угорщини та Словаччини затримуються через сильні дощі та вітер на Закарпатті й у сусідніх країнах.

«Укрзалізниця» повідомила, що йдеться про поїзди № 143/750 з Відня й Будапешта, а також № 617/964 з Братислави.

Пасажирів з Дебрецена й Кошице планують везти до кордону на автобусах, поїзд «Укрзалізниці» № 28 забере їх у Чопі.

Час затримки і, відповідно, відправки українського рейсу буде визначено з урахуванням часу доїзду автобусів та в координації між диспетчерами України, Словаччини та Угорщини. Оперативні зміни можливі в залежності від розвитку ситуації насамперед в Угорщині, — йдеться у повідомленні.

Крім того, негода завдала пошкоджень контактній мережі поблизу Баркасова та Сколе, що вплине на вчасність поїздів: