ВСУ без потерь вышли из окруженного участка фронта возле Ровнополя. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n207661-vsu-bez-poter-vyshli-iz-okrujennogo-uchastka-fronta-vozle-rovnopolya-deepstate.html

Ракурс

Українські військові змогли вийти з оточеної ділянки фронту біля Рівнополя в Донецькій області.

У вівторок, 8 липня, бійці 31-ї окремої механізованої бригади після тривалого утримування оточеної ділянки фронту північніше Рівнополя змогли вийти. При цьому вони не зазнали втрат. Про це аналітики проекту DeepState повідомили в Telegram.

Зазначається, що закінчилася тривала епопея з утримання складної ділянки фронту, яку ворог оточив з трьох боків. Змогли вийти цілими всі бійці, які перебували на позиціях. Лише один захисник зазнав поранення при виході.

У DeepState наголосили, що інтенсивність бойових дій на цій ділянці фронту останні півтора місяця зменшилася. Це сталося тому, що загарбники зосередили рух по трасі та через Новопіль. Однак раніше тут тривали запеклі бої, що навіть мінометним розрахункам теж довелося вести стрілецький бій.

В цілому бійці 31-ї ОМБр проявили стійкість і протримали значно довше, ніж було потрібно. Черговий подвиг української піхоти, саме на таких і тримається багато речей на фронті, — заявили аналітики.

Нагадаємо, 5 липня аналітики проекту DeepState інформували, що армія російської федерації змогла просунутися на Донбасі й у Донецькій області окупувала Новоукраїнку та Зелений Кут, а також просунулася біля Одрадного.