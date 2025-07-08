Трамп заговорил о новых американских санкциях против россии. Фото:

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Президент США Дональд Трамп натякнув на можливість запровадження нових санкцій проти росії.

Наразі Білий дім «дуже серйозно» розглядає запровадження санкцій проти рф за збройну агресію проти України. Про це лідер Сполучених Штатів Америки 8 липня заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Також Трамп вчергове заявив, що він незадоволений російським диктатором володимиром путіним.

Багато людей гине, і це має закінчитися. Ми чуємо багато маячні від путіна — якщо хочете знати правду. Він завжди дуже люб’язний, але виявляється, що це не має жодного сенсу, — сказав президент.

Після цього у американського лідера запитали, чи не планує він якось висловити своє невдоволення.

Ну, я вам не сказав би. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз? — відповів Трамп.

Також він поінформував, що США нададуть Україні оборонну зброю. Таке рішення він вже схвалив, бо російський диктатор володимир путін «вбиває занадто багато людей».

Крім того, Трамп заявив, що будь-яка країна, що вступить в БРІКС, зіткнеться з додатковими 10% тарифами.

Вони повинні платити 10%, якщо входять до BRICS, тому що BRICS було створено, щоб нашкодити нам. BRICS було створено, щоб послабити наш долар… і прибрати його як світовий стандарт. Якщо вони хочуть грати в цю гру — будь ласка, але я теж можу грати в цю гру, — заявив президент США.

Нагадаємо, 29 червня американський сенатор Ліндсі Грем заявив про розмову з президентом США щодо антиросійських санкцій. На запитання, чи готовий Трамп підписати законопроект про санкції, Грем відповів, що «все складається добре».

Він також поінформував про законопроект, який передбачає введення 500% мита для країн, які купують товари у росії й не допомагають Україні.