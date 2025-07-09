Россияне атаковали гражданских в Запорожской области. Фото: ОВА

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Армія росії завдала нових ударів по Херсону та Запорізькій області.

У Херсоні вранці, 9 липня, внаслідок атаки дронів поранення дістали 73-річний та 47-річний мешканці. Їх окупанти атакували скидами з БпЛА у Дніпровському районі близько 5.00. Старший чоловік отримав мінно-вибухову травму, поранення обличчя та тулуба. А в молодшого діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та рук. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

У Запорізькій області, як поінформував очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, обстрілів зазнала Степногірська громада. Внаслідок атаки одна людина зазнала поранень, а приватні будинки були зруйновані.

Нагадаємо, 8 липня російський безпілотник влучив в цивільний автомобіль у Запорізькій області. Госпіталізувати довелося 47-річну жінку та 59-річного чоловіка. А на місці медичну допомогу надали 70-річному чоловікові.