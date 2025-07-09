Трамп рассказал об угрозах путину разбомбить Москву. Фото:

https://racurs.ua/n207668-tramp-ugrojal-putinu-razbombit-moskvu-cnn.html

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Президент США Дональд Трамп погрожував російському диктатору володимиру путіну розбомбити Москву.

Американський лідер під час під час закритої зустрічі донорів передвиборчої кампанії у 2024 році заявив, що колись попереджав путіна про можливий авіаудар по Москві, якщо росія нападе на Україну. Про це свідчить аудіозапис, який був оприлюднений CNN.

Я сказав путіну: «Якщо ти підеш в Україну, я рознесу до біса Москву. У мене не буде вибору. путін сказав: «Я тобі не вірю». Але він повірив мені на 10%, — заявив Трамп на одному з фандрейзингів.

Також чинний президент США зізнався, що висловлював подібну погрозу й лідеру Кию Сі Цзіньпіну у разі можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

Я сказав йому, що США бомбитимуть Пекін. Він подумав, що я божевільний. Але проблем у нас так і не було, — розповів він.

CNN інформує, що аудіозаписи, отримані журналістами Washington Post Джошем Досі, Тайлером Пейджером та Айзеком Арнсдорфом, увійшли до їхньої книги «2024». Там викладено закриті виступи Трампа перед донорами у Нью-Йорку та Флориді, які раніше не публікувались.

Зазначається, що передвиборчий штаб Трампа відмовився коментувати зміст записів.

Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений російським диктатором володимиром путіним, бо «ми чуємо багато маячні від путіна». І наголосив, що «дуже серйозно» розглядає запровадження санкцій проти рф за збройну агресію проти України.

Джерело: CNN