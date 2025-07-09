Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським Левом XIV у Кастель-Гандольфо.

Після зустрічі з Папою Левом XIV, яка відбулася 9 липня в літній резиденції Римських архиєреїв, Зеленський поширив наступну заяву:

Я дуже вдячний Святішому Отцеві за цю зустріч, за те, що він нас прийняв, і, звичайно, за його допомогу, за допомогу Ватикану щодо наших дітей: за допомогу молитвами, але не тільки, у питанні повернення наших дітей, викрадених Росією під час цієї війни, щоб вони могли повернутися до своїх родичів в Україні. Це дуже важливе питання, про яке ми говорили. Ми також розмовляли про ще один важливий момент: що ми, безмовно, хочемо миру, ми хочемо, щоб війна закінчилася. І ми дуже розраховуємо що Ватикан і Святіший Отець зможуть допомогти нам у наданні місця для зустрічі лідерів на високому рівні для того, щоб завершити цю війну. Дякую.