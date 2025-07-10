Украинские военные сбили все баллистические и крылатые ракеты в ночь на 10 июля

https://racurs.ua/n207695-ukrainskie-voennye-sbili-vse-ballisticheskie-i-krylatye-rakety-v-noch-na-10-iulya.html

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Сили рф запустили по Україні 397 безпілотників, вісім балістичних ракет «Іскандер-М», шість крилатих ракет та чотири зенітних.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Українські військові збили усі балістичні та крилаті ракети, а також 164 дрони, ще 204 дрони/ракети — локаційно втрачені/подавлені РЕБ, додали в командуванні. Є влучання безпілотників у восьми локаціях, а також падіння уламків на 23 локаціях.

На думку президента Володимира Зеленського, це «очевидне нарощування терору» росією, тож партнери мають бути швидшими із санкціями проти Москви та з інвестиціями у виробництво зброї й розвитком технологій.

Зеленський обіцяє «жорстку» відповідь. На зустрічі у межах коаліції охочих президент України говоритиме з партнерами про додаткове фінансування на виробництво перехоплювачів і постачання ППО.