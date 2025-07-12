Ночью сбито 344 цели - Воздушные силы об очередной атаке на Украину

https://racurs.ua/n207741-nochu-sbito-344-celi-vozdushnye-sily-ob-ocherednoy-atake-na-ukrainu.html

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Цієї ночі росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, понад половину з них — «шахеди». Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені.

Про це повідомив у своєму Телеграм президент Володимир Зеленський.

У ніч на 12 липня (із 18.00 11 липня) російські нацисти атакували Україну 623-ма засобами повітряного нападу, повідомили уранці Повітряні сили.

Серед засобів ураження росіян були:

597 ударних ми БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово — рф. (339 — «шахеди»);

26 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 344 засоби повітряного нападу противника:

319 ворожих БпЛА типу Shahed;

25 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 258 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих — на 19 локаціях.