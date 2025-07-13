Война на Украине. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n207775-armiya-rf-okkupirovala-razino-v-doneckoy-oblasti-deepstate-karta.html

Ракурс

Російська армія окупувала ще один населений пункт на українському Донбасі.

Ворог зумів захопити Разіне в Донецькій області. Також підрозділи противника просунувся біля Відродження, Торецька, Диліївки на Донеччині. Крім того, армія рф мала успіхи біля Красного Першого в Харківській області. Про це проект DeepState 13 липня поінформував у Telegram.

З відкритих джерел відомо, що Разіне — це село Гродівської селищної громади Покровського району. У селі мешкає 147 людей.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що минулої доби на Торецькому напрямку росіяни здійснили 12 штурмів поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка.

А на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 61 наступальну дію ворога у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Котлине, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Олексіївка та Муравка.

Нагадаємо, 5 липня аналітики проекту DeepState повідомили, що в Донецькій області росіяни окупували Новоукраїнку та Зелений Кут, а також просунулися біля Одрадного.