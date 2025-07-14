Армия рф ночью атаковала Украину 136 дронами. Фото:

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Україна відбилася від нової нічної атаки росіян з повітря.

У ніч на 14 липня ворог атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та запустив 136 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із шести напрямків. Дрони злітали з Орла, Брянська, Курська Міллерово, Приморсько-Ахтарська й окупованої території Донецької області. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося знешкодити 61 ворожий БпЛА на півночі, сході та в центрі країни. Також локаційно втрачені або подавлені РЕБ 47 дронів-імітаторів.

Були зафіксовані влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, а падіння уламків — на чотирьох локаціях.

У ДСНС поінформували, що 14 липня ворожі БпЛА атакували один із об'єктів цивільної інфраструктури в Сумах. Внаслідок обстрілу була частково зруйнована нежитлова будівля з подальшим займанням. Рятувальники змогли ліквідувати пожежу, ніхто не постраждав.

А в Дніпропетровській області внаслідок атаки дронами постраждали троє людей — у Дніпровському районі були поранені 51‑річний чоловік та дві 13‑річні дівчинки. Також виникли пожежі у трьох будинках, двох гаражах та чотирьох господарських спорудах на площі 1 тис. кв. м. Були знищені сім автомобілів, а чотири пошкоджені.

У Миколаєві внаслідок влучання безпілотниками загорілося складське приміщення харчової промисловості й пожежа охопила площу в 3 тис. 500 кв. м. Гасили вогонь 25 вогнеборців та сім одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила.

Також ворог бив по Харківщині. Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва поінформувала в Telegram, було влучання по промисловому підприємстві. Попередньо відомо, що постраждалих немає, а на місці працюють відповідні служби.

Мер Харкова Iгор Терехов заявив про удар безпілотника по проїжджій частині у Немишлянському районі Харкова. Ймовірно, це був БпЛА типу «Молнія».

Нагадаємо, 13 липня російські окупанти спрямували ударний дрон типу Shahed на приміщення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Самар Дніпропетровської області.