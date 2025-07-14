Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон. Фото:

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Білоруський вертоліт збив російський дрон-камікадзе, який летів в Україну.

Вертоліт Мі-24 Повітряних сил Білорусі у суботу, 12 липня, атакував та знищив російський ударний БпЛА типу «Гербер», який летів у бік України. У той момент у білоруському повітряному просторі перебували щонайменше три російські дрони. Про це повідомили «Суспільне» та «Громадське» з посиланням на джерела в розвідці.

Зазначається, що пілот білоруського вертольоту під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрона. Уламки повітряної цілі впали на території Гомельської області.

Нагадаємо, 13 липня румунські ЗМІ поінформували, що ймовірні уламки безпілотника виявили на пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд. На місце прибули співробітники бригади по боротьбі з тероризмом, влада проводить перевірку.

Джерела: «Суспільне», «Громадське»