Ймовірний уламок дрона виявили на пляжі в Румунії, фото: Adevărul

https://racurs.ua/ua/n207766-na-plyaji-u-rumuniyi-vyyavyly-ymovirnyy-ulamok-drona-foto.html

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Ймовірні уламки безпілотника виявили на пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд.

Про це повідомляє румунська газета Adevărul.

Зазначається, що відповідний металевий фрагмент, котрий може бути крилом безпілотника, знайшов на пляжі рибалка і повідомив про це рятувальникам. На місце прибули співробітники бригади по боротьбі з тероризмом, влада проводить перевірку.

Нагадаємо, у січні 2023 року на пляж у Румунії винесло об'єкт, який спеціалісти ідентифікували як двигун від ракети.

Джерело: Adevărul