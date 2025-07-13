СБУ ліквідувала кілерів, які убили полковника Служби безпеки у Києві — Малюкhttps://racurs.ua/ua/n207765-sbu-likviduvala-kileriv-yaki-ubyly-polkovnyka-slujby-bezpeky-u-kyievi-maluk.htmlРакурс
Співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням фсб рф здійснили убивство полковника СБУ в Києві.
Про це сьогодні, 13 липня, повідомив прес-центр СБУ.
Зазначається, що спецоперацією з пошуку вбивць особисто керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.
Агентурно-бойовоа група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича, — зазначив Малюк.
За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані, — додав він. — Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України — це смерть!
Малюк також подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Нацполіції.
За даними слідства:
- вбивство полковника Воронича здійснили двоє осіб — чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником;
- здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися «залягти на дно»;
- але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір, тож були ліквідовані.
За словами Малюка, протидія російським спецслужбам — ключовий напрямок діяльності для СБУ. Він зазначив, що СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території України.
Нагадаємо, убивство Воронича сталося 10 липня в Голосіївському районі Києва.