СБУ виявила та ліквідувала кілерів, які убили полковника Воронича, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n207765-sbu-likviduvala-kileriv-yaki-ubyly-polkovnyka-slujby-bezpeky-u-kyievi-maluk.html

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Співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням фсб рф здійснили убивство полковника СБУ в Києві.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що спецоперацією з пошуку вбивць особисто керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Агентурно-бойовоа група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича, — зазначив Малюк.

За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані, — додав він. — Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України — це смерть!

Малюк також подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Нацполіції.

За даними слідства:

вбивство полковника Воронича здійснили двоє осіб — чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником;

здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися «залягти на дно»;

але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір, тож були ліквідовані.

За словами Малюка, протидія російським спецслужбам — ключовий напрямок діяльності для СБУ. Він зазначив, що СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території України.

Нагадаємо, убивство Воронича сталося 10 липня в Голосіївському районі Києва.