Російський дрон атакував трактор на Чернігівщині — водія госпіталізовано

Російський дрон вдарив по трактору на Чернігівщині

https://racurs.ua/ua/n207764-rosiyskyy-dron-atakuvav-traktor-na-chernigivschyni-vodiya-gospitalizovano.html

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Російські загарбники FPV-дроном атакували прикордонне село в Семенівській громаді Новогорд-Сіверського району Чернігівської області.

Пошкоджений трактор, тракторист зазнав тяжких поранень — його госпіталізували. Про це сьогодні, 13 липня, вранці повідомила прес-служба Чернігівської ОВА.

Зараз 47-річний чоловік перебуває під наглядом лікарів у семенівському медзакладі. Через важкий стан пацієнта планують транспортувати в Чернігівську обласну лікарню, — вказано в повідомленні.

В ОВА зазначають, що минулої доби російські удари не припинялися — стався 41 обстріл (60 вибухів) у 16 населених пунктах області.

Ворог застосовує міномети, артилерію, безпілотники та FPV-дрони, — зазначили в ОВА.

Поліція Чернігівщини на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).