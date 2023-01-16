У Румунії на пляж винесло двигун від ракети

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Ракурс

У Румунії на узбережжі коси вздовж лиману Розелм хвилями винесло об'єкт, який спеціалісти ідентифікують як двигун від ракети.

Телеканал Digi24 повідомив, що експерти уточнюють тип ракети. Експерти вже сказали, що вона не є небезпечною. Фрагмент цього боєприпасу передадуть в Міністерство оборони країни.

Знахідку виявили за кілька десятків кілометрів від найпівденнішої точки Одеської області та містечка Вилкове.

Це не перша подібна знахідка у країнах на узбережжі Чорного моря. У липні прискорювач ракети від російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1» викинуло море на пляж між містами Помор’я та Ахелою у Болгарії.

1 липня в акваторії Чорного моря знищили міну, яка дрейфувала за 50 кілометрів від узбережжя неподалік від міста Варна — це великий порт у Болгарії, поруч розташовані курорти «Золоті піски» та «Сонячний берег».

Українська влада повідомляє про морські міни, які знаходять на березі.

Тим часом окупанти 16 січня вивели в Чорне море шість носіїв крилатих ракет «Калібр» — загальний залп становить близько 30 ракет, заявили у ВМС ЗСУ.