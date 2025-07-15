Трамп призвал Зеленского не бить по Москве. Фото:

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Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського утриматися від обстрілів Москви.

Американський лідер пообіцяв, що «буде дуже погано», якщо Україна та російська федерація упродовж 50 днів не зможуть досягти мирної угоди. Він наголосив, що «побачимо, що буде з путіном». Про це Трамп 15 липня заявив у штаті Вашингтон

Я ні на чиєму боці, я хочу зупинити вбивства, — зазначив він.

Також Трамп заявив, що не планує постачати Україні далекобійні ракети JASSM. Дальність польоту таких ракет може досягати 800 км, тому вони могли б долетіти і до Москви.

Тим часом спікер Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським не закликав його до ударів углиб рф. Вона наголосила, що американські ЗМІ «вирвали слова із контексту для отримання кліків».

Президент Трамп лише поставив запитання, а не закликав до подальших убивств. Він невтомно працює, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні, — заявила вона в коментарі Newsweek.

Нагадаємо, видання Washington Post інформувалл, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запитував його, чому ЗСУ не завдають ударів по Москві. Той нібито відповів, що для цього потрібна відповідна зброя.

Згодом Financial Times теж писало, що американський лідер підтримав ідею ударів углиб росі, бо така стратегія «змусить росіян відчути біль» і примусити диктатора володимира путіна сісти за стіл переговорів.