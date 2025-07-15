владимир путин не испугался угроз Дональда Трампа. Фото:

https://racurs.ua/n207829-putin-ne-ispugalsya-ugroz-trampa-i-budet-prodoljat-voynu-reuters.html

Ракурс

Президент рф володимир путін не злякався погроз президента США Дональда Трампа.

Російський диктатор готується до затяжної війни в Україні, а його територіальні вимоги можуть розширитися в міру просування окупаційних військ. Глава Кремля вважає, що диктатор вважає, що російські економіка та армія достатньо сильні, щоб витримати будь-які додаткові західні санкції. Про це повідомило агентство Reuters.

Тим часом російські джерела стверджують, що диктатор вважає, що країна-агресор, яка пережила найжорсткіші санкції, може витримати подальші економічні труднощі, включаючи загрозу американських тарифів, спрямованих проти покупців російської нафти.

путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирної угоди в Україні, включаючи американців, тому він продовжуватиме, доки не отримає того, чого хоче, — розповіло журналістам одне з джерел.

Також російський диктатор вважає, що досі не відбулося детального обговорення основ мирного плану, хоч і були розмови з Трампом та його спецпредставником Стівом Віткоффом.

А інше джерело розповіло, що путін може забажати окупувати ще більше українських територій, якщо війна триватиме й надалі. Два інших джерела незалежно один від одного підтвердили те саме.

У статті йдеться, що путін може продовжувати боротьбу, доки оборона України не зруйнується, що дозволить країні-агресору захопити ще більшу частину України.

Нагадаємо, 14 травня президент США Дональд Трамп оголосив росії ультиматум: якщо в наступні 50 днів Київ і Москва не укладуть «справедливу» угоду, то Сполучені Штати запровадять «вторинні санкції».

Джерело: Reuters