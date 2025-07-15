Киберспециалисты ГУР атаковали серверы компании. Фото:

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ГУР атакувало серверну інфраструктуру однієї з найбільших компаній-постачальниць дронів для російської армії.

Кіберфахівці української воєнної розвідки спільно з «Український кіберальянс» та групою «BO Team» атакували мережеву та серверну інфраструктуру російської компанії «Гаскар Интеграция». Вони отримали доступ до понад 47 Тб технічної інформації про виготовлення російських безпілотників. Її передали Силам оборони України. Про це повідомило «Громадське» з посиланням на джерело в українській розвідці.

Також українські сили викрали конфіденційні анкети співробітників «Гаскар» й знищили на серверах компанії усю інформацію, включно із 10 Тб резервних копій матеріалів.

Хакерська атака також призвела до того, що на підприємстві не працював інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, паралізованою залишалась робота центру розробок. Також хакерам вдалося заблокувати усі двері на заводі з виробництва безпілотників, але працівники могли залишити будівлю через пожежні виходи.

Нагадаємо, кіберфахівці ГУР спільно з ЗСУ атакували інфраструктуру компанії «Газстройпром», яка бере участь в забезпеченні російської агресії проти України. Також удару хакерів зазнали ще 22 підприємства, які надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури країни-агресора.

Джерело: «Громадське»