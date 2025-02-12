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Ракурс
Хакери атакували підрядника «Газпрому». Фото:

Хакери ГУР та ЗСУ атакували головного підрядника російського «Газпрому»

12 лют 2025, 11:20
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Головний підрядник російського «Газпрому» був атакований українськими хакерами.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з ЗСУ атакували інфраструктуру компанії «Газстройпром», яка бере участь в забезпеченні російської агресії проти України. Також удару хакерів зазнали ще 22 підприємства, які надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури країни-агресора. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на розвідку.

Під кіберудар потрапили компанії:

  • «Газпром-автоматизація»,
  • «ГСП-комплектація»,
  • «Інфосервіс регіон»,
  • «Вектор схід»,
  • «ССК газрегіон»,
  • «ГСП центр»,
  • «ГСП-сервіс»,
  • «ГСП-технології»,
  • «ГСП-механізація»,
  • «ГСП-нафтогазпереробка»,
  • «ГСП-переробка»,
  • «ГСП-ГСМ»,
  • «ГСП-1», «ГСП-2»,
  • «ГСП-4»,
  • «ГСП-5»,
  • «ГСП-6»,
  • «ГСП-7»,
  • «Сфера-груп», «ГСП-інвестиції»,
  • «Газбудпром-автотранспортне підприємство»,
  • «ГСП-фінанс».

Зазначається, що хакерська атака вивела з ладу понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів й знищила файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 тис. терабайтів. Непридатними для роботи залишились понад 10 тис. комп’ютерів співробітників критично важливих російських підприємств.

Також зупинена робота усіх російських систем та сервісів. А збитки, завдані компаніям країни-агресора, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів.

Нагадаємо, у січні хакери ГУР атакували російську компанію «РегіонТрансСервіс» й знищили всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. Загалом було уражено 78 серверів і 211 робочих станцій.

Джерело: Ракурс


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