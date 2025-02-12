Хакеры ГУР и ВСУ атаковали главного подрядчика российского «Газпрома»

Хакеры атаковали подрядчика «Газпрома». Фото:

https://racurs.ua/n203988-hakery-gur-i-vsu-atakovali-glavnogo-podryadchika-rossiyskogo-gazproma.html

Ракурс

Головний підрядник російського «Газпрому» був атакований українськими хакерами.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з ЗСУ атакували інфраструктуру компанії «Газстройпром», яка бере участь в забезпеченні російської агресії проти України. Також удару хакерів зазнали ще 22 підприємства, які надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури країни-агресора. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на розвідку.

Під кіберудар потрапили компанії:

«Газпром-автоматизація»,

«ГСП-комплектація»,

«Інфосервіс регіон»,

«Вектор схід»,

«ССК газрегіон»,

«ГСП центр»,

«ГСП-сервіс»,

«ГСП-технології»,

«ГСП-механізація»,

«ГСП-нафтогазпереробка»,

«ГСП-переробка»,

«ГСП-ГСМ»,

«ГСП-1», «ГСП-2»,

«ГСП-4»,

«ГСП-5»,

«ГСП-6»,

«ГСП-7»,

«Сфера-груп», «ГСП-інвестиції»,

«Газбудпром-автотранспортне підприємство»,

«ГСП-фінанс».

Зазначається, що хакерська атака вивела з ладу понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів й знищила файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 тис. терабайтів. Непридатними для роботи залишились понад 10 тис. комп’ютерів співробітників критично важливих російських підприємств.

Також зупинена робота усіх російських систем та сервісів. А збитки, завдані компаніям країни-агресора, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів.

Нагадаємо, у січні хакери ГУР атакували російську компанію «РегіонТрансСервіс» й знищили всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. Загалом було уражено 78 серверів і 211 робочих станцій.