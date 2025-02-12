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Хакеры атаковали подрядчика «Газпрома». Фото:
Хакеры ГУР и ВСУ атаковали главного подрядчика российского «Газпрома»https://racurs.ua/n203988-hakery-gur-i-vsu-atakovali-glavnogo-podryadchika-rossiyskogo-gazproma.htmlРакурс
Головний підрядник російського «Газпрому» був атакований українськими хакерами.
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з ЗСУ атакували інфраструктуру компанії «Газстройпром», яка бере участь в забезпеченні російської агресії проти України. Також удару хакерів зазнали ще 22 підприємства, які надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури країни-агресора. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на розвідку.
Під кіберудар потрапили компанії:
- «Газпром-автоматизація»,
- «ГСП-комплектація»,
- «Інфосервіс регіон»,
- «Вектор схід»,
- «ССК газрегіон»,
- «ГСП центр»,
- «ГСП-сервіс»,
- «ГСП-технології»,
- «ГСП-механізація»,
- «ГСП-нафтогазпереробка»,
- «ГСП-переробка»,
- «ГСП-ГСМ»,
- «ГСП-1», «ГСП-2»,
- «ГСП-4»,
- «ГСП-5»,
- «ГСП-6»,
- «ГСП-7»,
- «Сфера-груп», «ГСП-інвестиції»,
- «Газбудпром-автотранспортне підприємство»,
- «ГСП-фінанс».
Зазначається, що хакерська атака вивела з ладу понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів й знищила файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 тис. терабайтів. Непридатними для роботи залишились понад 10 тис. комп’ютерів співробітників критично важливих російських підприємств.
Також зупинена робота усіх російських систем та сервісів. А збитки, завдані компаніям країни-агресора, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів.
Нагадаємо, у січні хакери ГУР атакували російську компанію «РегіонТрансСервіс» й знищили всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. Загалом було уражено 78 серверів і 211 робочих станцій.