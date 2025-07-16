Новая схема вербовки наемников заработала в россии, фото: «Цензор.нет»

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У росії запрацювала нова схема відправки найманців на війну проти України — через систему найму «Доброкор» чи «Добровольчий корпус».

Про це йдеться у розслідуванні проекту «Система», повідомляє видання «Настоящее время».

За даними журналістів, цю структуру контролює ГРУ.

Оголошення про набір на війну через «Доброкор» з’явилися навесні 2025 року. Структура була створена на базі приватної військової компанії «Редут», також пов’язаної з ГРУ, та об'єднала 27 найманських підрозділів. Головним куратором «Доброкора» журналісти називають заступником голови ГРУ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва.

Зазначається, що тепер потенційні найманці мають вибір — укласти добровольчий контракт за старою системою «Редут» або за новою — «Доброкор»:

перша дозволяє розірвати контракт будь-якої миті, але не дає соціальних гарантій. Найняті за нею найманці купують обмундирування самостійно;

друга — обіцяє легальний статус військового з доступом до соціальних пільг та регіональних виплат, найманців також обіцяють забезпечити обмундируванням. Але розірвати такий контракт до кінця терміну неможливо. Крім того, регіональні виплати вдається одержати далеко не завжди, а частина найманців принципово обирають стару систему вербування.

В обох випадках вербування ведеться в нерегулярні збройні сили — найманці не укладають контракт безпосередньо з міноборони рф і воюють в окремих формуваннях.

Мінімальний термін контракту — півроку.

Обидві системи комплектування передбачають службу в тих самих підрозділах «Добровольчого корпусу». На війну можуть вирушити чоловіки віком від 18 до 55 років, і жінки від 18 до 45 років (їх відправляють служити до медичних загонів), — вказано у розслідуванні.

У телеграм-боті «Доброкора» описано відразу три способи вербування за цією системою:

приїхати в окупований Луганськ та оформитися до «Добровольчого корпусу» у сусідній з міською адміністрацією будівлі; потенційний найманець може звернутися безпосередньо до місцевого військкомату, та написати заяву про вступ на службу у добровольче формування за системою «Доброкор». Але спочатку йому потрібно отримати «відношення» від військової частини, до якої відряджено потрібний підрозділ; заповнити спеціальну «анкету добровольця» та надіслати документи онлайн через «доброкорівський» бот або сайт. Сам документ з анкетою розміщено на «Яндекс Диску», з лютого по липень 2025 року він був завантажений понад 1,6 тисячі разів.

Очевидно, не кожен, хто скачав файл, у результаті подався служити в «Добровольчий корпус». Але це лише один із способів: найманські загони у своїх соцмережах викладають не посилання на анкету, а номери телефонів своїх рекрутерів, з якими новобранець спілкується безпосередньо, — зазначають розслідувачі.

За оцінками розслідувачів, за системою «Доброкор» на війну проти України могли вирушити понад півтори тисячі найманців. Підрозділи «Добровольчого корпусу» воюють майже на всіх напрямках фронту — Харківському, Донецькому, Луганському, Запорізькому, Херсонському. Вони також брали участь в боях за Курську область.

Джерело: «Настоящее время»