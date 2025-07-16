Последствия российского удара по Доброполью 16 июля, фото: Донецкая ОВА

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Російські загарбники сьогодні, 16 липня, вдень завдали удару 500-кілограмовою авіабомбою по торговому центру у середмісті Добропілля.

Станом на 21.00 відомо про двох загиблих та 26 поранених. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно, — наголосив він.

Також авіаударом пошкоджено: