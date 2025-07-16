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Последствия российского удара по Доброполью 16 июля, фото: Донецкая ОВА
Двое погибших и 26 раненых — последствия российского удара по Доброполью (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n207853-dvoe-pogibshih-i-26-ranenyh-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-dobropolu-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 липня, вдень завдали удару 500-кілограмовою авіабомбою по торговому центру у середмісті Добропілля.
Станом на 21.00 відомо про двох загиблих та 26 поранених. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно, — наголосив він.
Також авіаударом пошкоджено:
- 54 торгові точки;
- 304 квартири у 13 будинках;
- вісім автомобілів.
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