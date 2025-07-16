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Зеленский представил «слугам» новый состав Кабмина (СПИСОК)https://racurs.ua/n207852-zelenskiy-predstavil-slugam-novyy-sostav-kabmina-spisok.htmlРакурс
Відбулося засідання фракції «Слуга народу», в якому взяли участь президент України Володимир Зеленський, керівника Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та перший віце-спікер Олександр Корнієнко.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник фракції Давид Арахамія.
За словами Арахамії, на засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні:
- Юлія Свириденко — прем'єр-міністр України;
- Михайло Федоров — перший віце-прем'єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба — віце-прем'єр-міністр- міністр розвитку інфраструктури та територій;
- Тарас Качка — віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко — міністр юстиції;
- Світлана Гринчук — міністр енергетики;
- Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Наталія Калмикова — міністр ветеранів України;
- Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
- Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко — міністр фінансів;
- Андрій Сибіга — міністр закордонних справ;
- Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
- Денис Шмигаль — міністр оборони.
Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають, — додав Арахамія.
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