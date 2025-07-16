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Новый состав Кабмина планируют избрать 17 ноября, фото: Кабинет министров Украины

Зеленский представил «слугам» новый состав Кабмина (СПИСОК)

16 июл 2025, 20:59
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Відбулося засідання фракції «Слуга народу», в якому взяли участь президент України Володимир Зеленський, керівника Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

За словами Арахамії, на засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні:

  • Юлія Свириденко — прем'єр-міністр України;
  • Михайло Федоров — перший віце-прем'єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба — віце-прем'єр-міністр- міністр розвитку інфраструктури та територій;
  • Тарас Качка — віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко — міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук — міністр енергетики;
  • Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Наталія Калмикова — міністр ветеранів України;
  • Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів;
  • Андрій Сибіга — міністр закордонних справ;
  • Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Денис Шмигаль — міністр оборони.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають, — додав Арахамія.

Источник: Ракурс


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