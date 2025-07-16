Новий склад Кабміну планують обрати 17 листопада, фото: Кабінет міністрів України

https://racurs.ua/ua/n207852-zelenskyy-predstavyv-slugam-novyy-sklad-kabminu-spysok.html

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Відбулося засідання фракції «Слуга народу», в якому взяли участь президент України Володимир Зеленський, керівника Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

За словами Арахамії, на засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні:

Юлія Свириденко — прем'єр-міністр України;

Михайло Федоров — перший віце-прем'єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба — віце-прем'єр-міністр- міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка — віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко — міністр юстиції;

Світлана Гринчук — міністр енергетики;

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Наталія Калмикова — міністр ветеранів України;

Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ;

Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Шмигаль — міністр оборони.