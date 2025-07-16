Наслідки російського удару по Добропіллю 16 липня, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n207853-dvoie-zagyblyh-ta-26-poranenyh-naslidky-rosiyskogo-udaru-po-dobropillu-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 16 липня, вдень завдали удару 500-кілограмовою авіабомбою по торговому центру у середмісті Добропілля.

Станом на 21.00 відомо про двох загиблих та 26 поранених. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно, — наголосив він.

Також авіаударом пошкоджено: