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Наслідки російського удару по Добропіллю 16 липня, фото: Донецька ОВА
Двоє загиблих та 26 поранених — наслідки російського удару по Добропіллю (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207853-dvoie-zagyblyh-ta-26-poranenyh-naslidky-rosiyskogo-udaru-po-dobropillu-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 липня, вдень завдали удару 500-кілограмовою авіабомбою по торговому центру у середмісті Добропілля.
Станом на 21.00 відомо про двох загиблих та 26 поранених. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно, — наголосив він.
Також авіаударом пошкоджено:
- 54 торгові точки;
- 304 квартири у 13 будинках;
- вісім автомобілів.
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