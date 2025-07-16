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Ракурс
Наслідки російського удару по Добропіллю 16 липня, фото: Донецька ОВА

Двоє загиблих та 26 поранених — наслідки російського удару по Добропіллю (ФОТО, ВІДЕО)

16 лип 2025, 21:21
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Російські загарбники сьогодні, 16 липня, вдень завдали удару 500-кілограмовою авіабомбою по торговому центру у середмісті Добропілля.

Станом на 21.00 відомо про двох загиблих та 26 поранених. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно, — наголосив він.

Також авіаударом пошкоджено:

  • 54 торгові точки;
  • 304 квартири у 13 будинках;
  • вісім автомобілів.

Наслідки російського удару по Добропіллю 16 липня, фото: Донецька ОВА

Джерело: Ракурс


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