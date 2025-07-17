Задержана информаторка рашистов, готовивший удар по Харьковской мэрии, фото: СБУ

https://racurs.ua/n207859-informatorka-rf-gotovila-raketnyy-udar-po-harkovskoy-merii-foto.html

Ракурс

Контррозвідка СБУ затримала інформаторку рф, яка готувала ракетну атаку ворога по Харківській мерії.

Про це сьогодні, 17 липня, повідомив прес-центр спецслужби.

Фігурантка готувала новий удар рашистів по локації одного з підрозділів міськради. Зловмисниця припускала, що поблизу можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що:

агентом рф була 45-річна місцева безробітна, яку рашисти завербували через Telegram-канали, де вона залишала проросійські коментарі;

завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони;

зв’язок з російськими спецслужбістами вона підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів.

Контррозвідка СБУ задокументувала розвідактивність зловмисниці і затримала її за місцем проживання, — розповіли у спецслужбі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості);

ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затримана перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.