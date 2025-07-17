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Задержана информаторка рашистов, готовивший удар по Харьковской мэрии, фото: СБУ

Информаторка рф готовила ракетный удар по Харьковской мэрии (ФОТО)

17 июл 2025, 10:49
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Контррозвідка СБУ затримала інформаторку рф, яка готувала ракетну атаку ворога по Харківській мерії.

Про це сьогодні, 17 липня, повідомив прес-центр спецслужби.

Фігурантка готувала новий удар рашистів по локації одного з підрозділів міськради. Зловмисниця припускала, що поблизу можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що:

  • агентом рф була 45-річна місцева безробітна, яку рашисти завербували через Telegram-канали, де вона залишала проросійські коментарі;
  • завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони;
  • зв’язок з російськими спецслужбістами вона підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів.

Контррозвідка СБУ задокументувала розвідактивність зловмисниці і затримала її за місцем проживання, — розповіли у спецслужбі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості);
  • ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затримана перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримано інформаторку рашистів, яка готувала удар по Харківській мерії, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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